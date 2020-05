Beleggers blijven het zonnig inzien

De AEX stond na tien minuten handel 0,3% hoger op 522,2 punten. De AMX klom 0,4% naar 715,6 punten.

Elders in Europa gingen de beurzen ook hoger van start.

In Azië zat de stemming er vanochtend goed in. De Japanse Nikkei-index sloot 1,1% hoger.

De indexfutures wezen op een vlakke opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 1,6% tot 1,9% op vrijdag.

Dat Zuid-Korea zich gedwongen ziet de recente versoepeling van de coronamaatregelen weer terug te draaien en premier Boris Johnson aankondigde dat de lockdown in het VK in principe tot 1 juni gehandhaafd blijft, drukte de stemming niet. Beleggers hadden veel meer oog voor de eerder aangekondigde beperking van de restricties in Europa die vandaag ingaan. Ook hoop dat Japan de noodtoestand versneld afbouwt, zorgde voor enthousiasme.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging investeringsmaatschappij in techbedrijven Prosus met een winst van 2,3% aan kop. Biotechnologiebedrijf Galapagos won 2%.

ING en ABN Amro stegen 1,3% respectievelijk 1,1%.

ArcelorMittal stond onveranderd, nadat Moody's het staalconcern een junkstatus toekende. Volgens het ratingbureau zijn de effecten van de crisis ongekend en is de staalsector extra gevoelig voor de vraag van de consument en het sentiment.

Bij de middelgrote fondsen stond kunstmestproducent OCI met een winst van 3,9% bovenaan. Zowel de kwartaalcijfers als de uitgesproken verwachting vielen mee.

PostNL zakte 2%, na door de Duitse MainFirst Bank van de kooplijst te zijn gehaald.

Novisource stond onveranderd op de lokale markt, na de publicatie van een lagere kwartaalwinst. Het adviesbureau dat zich op verandermanagement richt, verwacht een stagnatie of daling van de omzet in de komende kwartalen.