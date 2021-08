Rechter bekijkt overname Sandd door PostNL weer

Ondertussen ligt er al een nieuwe vergunning en is de fusie al bijna twee jaar een feit. Een woordvoerder van het college van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) meldt dat de zaak ’complex’ is. „Ook de nieuwe vergunning wordt meegenomen in deze procedure.”

Bekijk ook: Nieuwe vergunning fusie PostNL en Sandd laat op zich wachten

Verzet

Royal Mail Nederland (RM) en De Vos Diensten verzetten zich tegen de postfusie, waar ook consumentenwaakhond ACM eerder geen toestemming voor gaf. De partijen stelden eerder dat ze niet weten waar ze aan toe zijn ten aanzien van de tarieven die in rekening gebracht zullen worden door PostNL.

Bekijk ook: Nieuwe ronde in strijd om postfusie Sandd en PostNL

Deze mag maximaal een rendement maken van 9% van de overheid, een getal dat fors hoger is dan de afgelopen jaren werd gerealiseerd. Eerder meldde PostNL dat de fusie niet ongedaan gemaakt zou kunnen worden.