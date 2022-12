Nieuwe fiets verzekeren? ’Vooral eerste drie jaar zinvol’

Dat blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau MoneyView.

Het bureau vergeleek fietsverzekeringen voor een stadsfiets van €700 en een e-bike van €2500 en keek daarbij naar de verhouding tussen de verzekeringspremie, de waarde van de fiets en de hoogte van de uitkering door de verzekeraar.

Bekijk ook: Verschillen in premie bij uitvaartverzekering groter dan ooit

Dorp goedkoper

In een grote stad als Amsterdam is in vijf jaar net zoveel premie betaald voor een gewone fiets, als dat de fiets op dat moment nog waard is. Bij de duurdere e-bike is dit punt gemiddeld na zeven jaar bereikt. In een kleiner dorp is de premieverhouding heel anders. Het diefstalrisico is hier een stuk lager. Toch is ook hier na zes jaar al net zoveel premie betaald voor een stadsfiets als dat die nog waard is. De duurdere e-bike zal dat punt niet bereiken in de eerste verzekeringsjaren.

Uitkering daalt flink

Wanneer je als verzekerde diefstal meldt bij je verzekeraar is de de gemiddelde uitkering in de eerste drie jaar na aanschaf hoger dan 100%, doordat sommige aanbieders in de eerste drie jaren een correctie kunnen toepassen voor mogelijk gestegen nieuwprijzen. Vanaf het vierde jaar neemt de vergoeding bij diefstal sterk af, tot een gemiddelde van 38% van de nieuwprijs. Aangezien het hier om gemiddelden gaat, kan de vergoeding door een paar specifieke verzekeraars zelfs nog fors lager uitpakken, tot slechts 20% van de nieuw-/aanschafprijs.

Volgens de onderzoekers laten de opbouw van de verzekeringspremie en de dalende waarde (en uitkering) zien dat de premie/uitkering-verhouding in de eerste drie jaren prima is, maar dat het zeker vanaf het zesde jaar verstandig is te bepalen of het te verzekeren risico de premie nog waard is.