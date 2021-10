Trailerbouwer Marinka Nooteboom Zakenvrouw van het Jaar 2022

Het is de meest prestigieuze eretitel in het Nederlandse bedrijfsleven voor een topvrouw. Nooteboom is marktleider in de verkoop en bouw van trailers voor speciaal vervoer, zoals het transport van windmolens.

Op de kop af 140 jaar na de oprichting werd de 39e Prix Veuve Cliquot, Bold Women Award, uitgereikt aan Marinka Nooteboom in het Hallencomplex in Amsterdam door demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser.

Lang gekoesterde droom

Voor de Zakenvrouw gaat hiermee een lang gekoesterde droom in vervulling. In haar speech onthulde Marinka dat ze als studente opkeek tegen de sterke zakenvrouwen die er met de gezaghebbende prijs en de bijbehorende titel vandoor gingen. Dat ze zoveel jaar later zelf op het podium zou staan, kon ze toen nog niet bedenken.

Tien jaar geleden maakte de toenmalig bankier Nooteboom de onverwachte overstap naar het familiebedrijf. Ze was al lid van de raad van commissarissen toen ze als telg van de vijfde generatie het roer overnam van haar vader en ooms. Dat getuigde van durf, want op dat moment verkeerde de onderneming in een crisis. Door haar ervaring bij ING en Van Lanschot bracht ze de nodige financiële kennis in.

Brand en corona

In 2015 werd het bedrijf getroffen door een brand in de spuiterij: het centrale deel van de productielijn. Door corona daalde de omzet met 20 procent. De staalprijs verdubbelde en de toelevering van sommige onderdelen stagneerde. Nooteboom: ,,Je hoeft maar één schroefje te missen en je hebt geen complete trailer.” Maar nog steeds maakt het bedrijf winst.

Marinka Nooteboom

Willem Nooteboom legde in 1881 het fundament van het bedrijf. In zijn smederij onder de rook van Rotterdam werden klepwagens en kranen gebouwd. Nu zijn het reusachtige opleggers en trailers die worden ontworpen en gebouwd in de bedrijfshal in Wijchen van vijf voetbalvelden groot.

De nieuwe Zakenvrouw van het Jaar droeg de prijs op aan de 400 werknemers van Nooteboom, aan haar ouders, de leden van de familie Nooteboom en aan haar zoon Thijn.