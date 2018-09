Foutparkeerder profiteert van foutje gemeente

Een Hagenaar die zijn auto zonder te betalen parkeerde in een straat waar dat wel moet, hoeft daarvoor geen boete te betalen. De scanauto van de gemeente die de geparkeerde auto ’betrapte’, gaf door een slecht afgesteld gps-systeem de verkeerde locatie door.

Volgens de parkeerboete had de man zijn auto op een plein geparkeerd, op een plek waar geen betaald parkeren geldt. De auto stond echter op een nabijgelegen straat, waar de man gewoon had moeten betalen. Omdat het adres op de boete niet klopte, moet de gemeente Den Haag twee parkeerboetes, samen meer dan 120 euro, doorscheuren, oordeelt de rechtbank in de hofstad.

Monique Ligtenberg, fiscalist bij het vakblad Fiscaal up to date, is het eens met de beslissing van de Haagse rechtbank, maar stelt wel dat niet iedereen de tijd of de middelen heeft om een parkeerboete juridisch aan te vechten. „De controle op de systemen die foutparkeerders opsporen kan alleen worden gedaan door mensen die hun nek uitsteken en tijd en geld hebben voor een rechtszaak.”