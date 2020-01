Ambassadeur VS: ASML-technologie hoort niet in China

Den Haag - De Amerikaanse ambassadeur in Nederland bevestigt dat Amerika niet wil dat geavanceerde chipmachines van ASML aan China worden geleverd. „We hebben het aan de Nederlanders vrij duidelijk gemaakt: wij geloven dat dit bijzonder gevoelige technologie is, die niet thuishoort op bepaalde plaatsen”, zegt Pete Hoekstra in Het Financieele Dagblad.