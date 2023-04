ABN voorziet 3% krimp industrie

Amsterdam - De industriële productie daalt dit jaar in Nederland met 3%. Dat voorspelt ABN Amro in een analyse over de Nederlandse industrie. In het jaar 2024 is er een herstel van 4% verwachten de economen van de bank. De terugval is het sterkst in de chemie. Ook vorig jaar daalde de chemische productie al door de hoge gasprijzen.