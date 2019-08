Nikkei zet stijging voort

De Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,6 procent de dag uit op 20.677,22 punten. De Japanse toeleveranciers van Apple waren in trek na een stevige koerswinst van het Amerikaanse technologieconcern. TDK. Foster Electric en Taiyo Yuden dikten tot 1,6 procent aan. De makers van chipapparatuur Screen Holdings en Tokyo Electron stegen 5,4 procent en 1,4 procent in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

De beurs in Shanghai eindigde vlak en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. De Chinese centrale bank lanceerde het eerder aangekondigde nieuwe rentebeleid dat moet resulteren in lagere leenkosten voor bedrijven. In Seoul dikte de Kospi 1,2 procent aan. De All Ordinaries in Sydney steeg 1,1 procent. Uit de vergaderingsnotulen van de Reserve Bank of Australia bleek dat de centrale bank overweegt om de rente verder te verlagen, na rentestappen in juni en juli.