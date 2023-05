Premium Het beste van De Telegraaf

De onvergetelijke werkdag: Kapster krijgt dure concertkaartjes, maar: 'Ik heb ze toch wel laten betalen voor knipbeurt'

Barbra Streisand in Ziggo Dome tien jaar geleden. Ⓒ Getty

Amsterdam - Nadat ze er al 28 jaar werkte als kapper, nam Ilona van Vliet (58) in 2013 Houtman Kappers over, naar eigen zeggen de oudste kapper van Amsterdam. „Die stamt al uit 1881, iedereen in de stad kent ons. En daardoor maken we heel wat mee”, zegt ze. Eén dag springt er in haar werkende leven in het bijzonder uit.