Digitale munt bitcoin gaat hard onderuit: duikeling tot onder $20.000

Op cryptoplatform Coindesk is de bitcoin rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) hard weggezakt met een aderlating van ruim 8% naar een stand van $19.900.

Het omvallen van de Amerikaanse cryptobank Silvergate een dag eerder heeft de onrust weer terug in de markt gebracht. Vorig jaar gooiden grote cryptobedrijven, zoals FTX van oprichter Sam Bankman-Fried, al de handdoek in de ring.

De problemen bij de kleine Amerikaanse bank SVB Financial doen het sentiment ook geen goed. Het aandeel van de investeringsbank in Silicon Valley maakte donderdag een duikvlucht in reactie op het uitstappen van durfkapitalisten, waardoor het bedrijf dringend kapitaal nodig heeft om te overleven.

De steeds verder oplopende rente in de VS speelt eveneens een rol bij het toegenomen pessimisme onder cryptobeleggers. Dat tempert de bereidheid om risico’s te nemen in de grillige cryptomarkt.

Aan het begin van het nieuwe jaar klaarde stemming onder cryptobeleggers nog flink op. De bitcoin kreeg de wind stevig in de rug en tikte in februari nog de grens van $25.000 aan.