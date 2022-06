Profijt consument door verlaging energie-btw

Vanaf 1 juli betalen consumenten in plaats van de gebruikelijke 21% nog maar 9% btw over stroom en gas. Deze verlaging geldt alleen voor de kosten die in het tweede halfjaar van 2022 gemaakt worden. De Kok, directeur van Pricewise, zegt hierover: „Het is de bedoeling dat de btw-verlaging direct voelbaar is voor consumenten. Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe ze de verlaging doorvoeren, als ze het maar doen.”

Volgens De Kok betekent dit ook dat het bedrag in 2023 waarschijnlijk meteen verhoogd wordt. „Hier moeten consumenten rekening mee houden zodat ze niet voor verrassingen komen te staan als de btw-verlaging weer wordt opgeheven.”

Voelbaar in de portemonnee

Om te berekenen wat de aankomende btw-vermindering gaat inhouden, keek Pricewise naar de meest voorkomende gezinssamenstellingen en verbruiken. De belastingverlaging geldt voor alle onderdelen van de energierekening en loopt tot het einde van het jaar. De ACM liet deze week al weten dat energieleveranciers duidelijk moeten communiceren naar hun klanten, over hoe ze de belastingverlaging zullen verrekenen in de energierekening.

De Kok: „Afgelopen week bleek al dat een deel van de klanten op dit moment een te laag voorschot per maand betaalt, zodat zij de energienota kunnen ophoesten. Hopelijk zorgt de daling van de btw de aankomende maanden voor een passender maandbedrag, zodat consumenten niet schrikken van hun eindafrekening en nog aan het einde van het jaar moeten bijbetalen.”

Gezinskosten op een rijtje

Naast het standaardgezin met kinderen (jaarverbruik: 3500 kWh, 1500 m3) dat €253 bespaart in volgend halfjaar, stelde Pricewise nog drie andere profielen op. Een stel dat samenwoont (jaarverbruik: 1800 kWh, 975 m3) is gemiddeld €150 goedkoper uit in het tweede halfjaar van 2022. Per maand betaalt het stel rond de €25 minder.

Een alleenstaande (jaarverbruik: 1350 kWh, 725 m3) betaalt het tweede halfjaar van 2022 rond de €110 minder wat per maand uitkomt op €18. Een huishouden in een geëlektrificeerd huis (jaarverbruik: 7500 kWh en geen gasaansluiting) krijgt een voordeel van ongeveer €150. Per maand betaalt dit huishouden €30 minder aan energiekosten.