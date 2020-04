VS staan voor nieuwe golf aan ww-aanvragen door coronacrisis

Vorige week bleek het aantal aanvragen in een week tijd explosief te zijn gestegen door de eerste golf van ontslagen als gevolg van de coronapandemie.

Circa 3,3 miljoen Amerikanen wenden zich vorige week tot de overheid voor een uitkering, bijna elf keer zo veel als een week eerder. Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was nog nooit zo hoog. In 1982 werd het vorige record behaald, toen in één week 695.000 mensen een uitkering aanvroegen. Kenners verwachten nu dat het aantal eerste aanvragen zal oplopen tot 3,5 miljoen. Vooral de kleinere bedrijven lijken hard geraakt te worden door het virus.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei in een reactie op de cijfers vorige week dat deze nu niet relevant zijn, omdat er maatregelen worden genomen om mensen die hun baan verliezen te helpen.