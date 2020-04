WW-aanvragen VS naar recordhoogte van 6,6 miljoen

Het ’vangnet’ voor wie in de VS baan en huis kwijtraakt: een parkeerplaats opgedeeld in vakken, zodat de daklozen elkaar niet aansteken. Ⓒ REUTERS

Het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen in de VS is na de monsterklap van vorige week (3,2 miljoen) naar een nieuw record gestegen. In één week vroegen 6,6 miljoen Amerikanen een uitkering aan.