Italië pakt megawinsten van banken door hoge rente aan met extra belasting

„Italië is het eens geworden over een belasting van 40 procent op de extra miljardenwinsten van de banken in 2023”, zei vicepremier Matteo Salvini op een persconferentie in Rome. Volgens Salvini wordt de opbrengst gebruikt om belastingverlagingen te financieren en extra hypotheeksteun te geven aan starters op de woningmarkt.

Het verrassende besluit werd genomen tijdens Meloni’s laatste nachtelijke kabinetssessie voor de zomervakantie. De extra belasting voor banken maakt onderdeel uit van een enorm pakket aan maatregelen van de Italiaanse regering, variërend van taxivergunningen tot buitenlandse investeringen.

De regering van Meloni wees na de aankondiging snel naar de Europese Centrale Bank (ECB). Premier Meloni uitte eerder al kritiek op de aanhoudende renteverhogingen in het eurogebied. „We zeggen al maanden dat de ECB ongelijk had door de rente te verhogen en dit is een onvermijdelijk gevolg”, zei Antonio Tajani, die ook vicepremier is, tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Gestegen rente

De winst van de Italiaanse banken steeg in het eerste halfjaar flink dankzij de gestegen rente. Banken kunnen daardoor meer rente vragen voor leningen, terwijl ze de rente op spaarrekeningen vaak slechts mondjesmaat opschroeven. Vorige maand verhoogden de Italiaanse banken Intesa Sanpaolo en UniCredit al hun jaarverwachtingen voor de tweede keer op rij. In Nederland wist ING zijn winst afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder dankzij de gestegen rente.

Ook in andere landen liggen de banken onder vuur vanwege hun rentetarieven. Zo kondigde de Britse toezichthouder FCA harde maatregelen aan tegen banken in het Verenigd Koninkrijk die hun spaarders maar in beperkte mate laten profiteren van de hogere rentes. Spanje maakte vorig jaar al plannen bekend voor een tijdelijke belasting op de inkomsten van banken. Ook de Baltische staten Litouwen, Estland en Letland overwegen maatregelen om de belastingen op commerciële banken te verhogen.

Op de beurs in Milaan gingen de aandelen van Italiaanse banken dinsdag flink onderuit door het regeringsbesluit. Ook andere Europese banken moesten het ontgelden.