Stofzuigers Philips naar beurs of in andere handen?

Philips wil voor het eind van het jaar afscheid hebben genomen van zijn huishoudelijke apparaten. Ⓒ foto Philips Philips Koninklijke 48.19 0.61 %

Amsterdam - Techconcern Philips zal binnenkort een knoop doorhakken over een verkoop of beursgang van zijn divisie huishoudelijke apparaten. Bronnen bevestigen na berichtgeving in het FD dat kandidaatkopers maandag hun bod moesten inleveren.