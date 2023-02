Kokendwaterkraan gebruikt meer energie dan fabrikant aangeeft

Het energieverbruik is zowel bij de uitgang van de boiler als bij de uitgang van de kraan gemeten. Een kokendwaterkraan bestaat uit drie onderdelen: een boiler, een mengventiel en een kraan. Fabrikanten meten het energieverbruik doorgaans direct bij de uitgang van de boiler. Maar het water verliest wat warmte in de leidingen, bij het mengventiel en bij de kraan. Als je het energieverbruik meet bij de uitgang van de kraan, is dit hoger, gemiddeld 9%.

De fabrikanten volgen daarmee overigens gewoon Europese normen. Omdat er geen aparte norm is voor een kokendwaterkraan, volgen zij de norm voor boilers. De ILT pleit ervoor om wel een norm op te stellen voor hoe het energieverbruik van deze kranen moet worden gemeten.

Transparant

Vooral nu energie erg duur is geworden, vindt de ILT het belangrijk dat fabrikanten eerlijk zijn over het verbruik van hun producten. Zo’n 7% van de huishoudens heeft momenteel een kokendwaterkraan, en de verwachting is dat dit aandeel groeit.

Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is een kokendwaterkraan alleen zuiniger dan een waterkoker als je heel vaak een klein beetje warm water nodig hebt. Maar je kunt er ook voor kiezen water uit de waterkoker warm te houden in een thermoskan.

Energieverbruik

Volgens Quooker, het eerste merk dat een kokendwaterkraan op de markt bracht en nog steeds het bekendste, zelf komt het energieverbruik bij een gezin van drie personen, dat zo’n tien liter warm water per dag nodig heeft, op 511 kWh per jaar. Daarvan wordt 423 kWh gebruikt om water op te warmen en 87,5 kWh om het warm te houden.

Wie met het verbruik onder het prijsplafond blijft, betaalt hiervoor iets meer dan €200 op jaarbasis. Een 9% hoger verbruik komt dat neer op zo’n €18 meer aan kosten per jaar.