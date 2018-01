Verzekeringsadviseur in de fout met verhuizende klant

De adviseur had zijn klant over de ’leegstandsclausule’ moeten vertellen, oordeelt de geschillencommissie van het Kifid, het instituut voor klachten over de financiële sector. De klant was druk bezig met het verbouwen van zijn nieuwe huis, legde er al wat spullen neer, en schrikt zich wild als op een dag gereedschappen, bouwmaterialen, rolluiken en een fotocamera blijken te zijn ontvreemd.

De inboedelverzekeraar weigert echter uit te betalen, omdat er al een halfjaar niemand meer in het huis woont. De man had dat niet zelf hoeven weten. Saillant detail: de verzekeringsadviseur heeft de man wel gevraagd wanneer de verbouwing klaar zou zijn, maar heeft daarbij de voorwaarden van de verzekering niet genoemd.

De adviseur gaat nu voor ruim 9000 euro het schip in.