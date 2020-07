Oproep: bent u gepensioneerd maar nog aan het werk?

Hebt u de gepensioneerde leeftijd al bereikt, maar werkt u nog door in loondienst omdat u bijvoorbeeld broodnodig bent in de zorg, de bouw of het onderwijs? Of hebt u een andere reden om door te gaan?

Wilt u daarover vertellen en mogen we u ook op de foto zetten? Dan ben ik op zoek naar u! Mail uw verhaal en telefoonnummer naar [email protected].

Voor dit verhaal ben ik niet op zoek naar (zelfstandige) doorwerkende ondernemers.