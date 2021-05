Controle waakhond ACM werkt: steeds duidelijker wat prijs aan laadpaal is

Van de aanschaf van een laadpas tot en met de factuur van de laadsessie moet het duidelijk zijn voor de gebruiker wat de prijs is. Maar aanbieders waren vaak onvoldoende transparant over de prijs, constateerde de ACM afgelopen najaar. Terwijl dat volgens consumentenwetgeving wel moet.

Ook de Consumentenbond constateerde onduidelijkheid over de prijzen, mede omdat er veel aanbieders zijn met ieder hun eigen laadpas en abonnementen. Bovendien kunnen prijzen variëren naar gelang het tijdstip en de bezettingsgraad van palen in de omgeving.

Thuis betaal je volgens de bond zo’n €0,20 per kWh. Bij een publieke laadpaal is dat al gauw €0,35 per kWh en bij snelladen gemiddeld bijna het dubbele daarvan.

Transparantie

Een groot deel van de laadpasaanbieders voldoet volgens de ACM nu wel aan de wet en zijn transparanter over de prijs. Bij een klein aantal app-aanbieders is nog niet altijd duidelijk of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is.

Deze aanbieders krijgen van de ACM tot uiterlijk eind juni om dit te verbeteren anders volgt een sanctie, dat kan een boete zijn of een dwangsom.

Daarnaast signaleert de ACM dat consumenten vaak nog niet zonder laadpas kunnen laden, terwijl die mogelijkheid er volgens de regelgeving wel moet zijn.