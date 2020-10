Trump of Biden: wie is beter voor onze economie?

Wie is beter in staat om de Amerikaanse economie uit het slop te trekken: president Trump of zijn uitdager Joe Biden? Philip Marey van de Rabobank heeft de verkiezingsplannen van beide kandidaten doorgerekend en komt tot interessante conclusies. Meer groei onder Biden, minder staatsschuld bij Trump. In de podcast Kwestie van Centen licht hij zijn onderzoek toe.