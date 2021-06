Nikola-nachtmerrie zet met gokbedrijf DraftKings tanden in nieuw slachtoffer

DraftKing, een zeer populair aandeel dat via een zogeheten Spac in april vorig jaar naar de beurs is gebracht, kwam na de forse kritiek van Hindenburg dan ook flink onder druk te staan.

Volgens Hindenburg die als shortseller zelf inspeelt op een koersdaling van een aandeel, zou een deel van de inkomsten bij DraftKing afkomstig zijn van illegale gokactiviteiten in landen waar dat verboden is.

Michael Jordan

De toetreding van voormalig basketbaltopper Michael Jordan afgelopen jaar als speciaal adviseur droeg eerder nog sterk bij aan de populariteit van DraftKings. Ook nam hij een aandeel in het bedrijf. Supermodel Gisele Bunchen kreeg dit jaar deze rol eveneens toebedeeld.

Hindenburg richtte vorig jaar nog zijn pijlen op Nikola. Met een waslijst aan beschuldigingen werd het Amerikaanse bedrijf overladen.

Nikola zou onder meer een proef in scene hebben gezet, waarbij een vrachtwagen van een steile helling werd geduwd. Ook zou de topman Trevor Milton hebben gelogen over de orderportefeuille en en deals hebben gesloten met andere fabrikanten.

Milton heeft al lang het stokje overgedragen aan zijn opvolger. De Amerikaanse beurswaakhond SEC doet nog steeds onderzoek in reactie op het vernietegende rapport van Hindenburg en heeft Milton al in staat van beschuldiging gesteld.