Nog heel veel onduidelijkheid over de Brexit: 5 vragen

Boris Johnson blijft premier, maar er blijft ook veel onduidelijkheid over de Brexit. Ⓒ REUTERS

Met de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson is het eindelijk duidelijk wanneer de Brexit plaatsvindt. Maar hoe de handelsrelatie er in de toekomst uit komt te zien, weten we nog steeds niet. Terwijl dat cruciaal is voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat veel meer dan andere EU-landen met de Britten handelt.