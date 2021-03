Binnen maand noodsteun voor leeuwendeel horeca

Eerder vandaag werd bekend dat de rechtbank Den Haag de brancheorganisatie niet ontvankelijk verklaarde in het kort geding dat was aangespannen. De brancheorganisatie wilde op die manier snellere betaling van de TVL afdwingen, maar volgens de rechter horen zulke vorderingen thuis bij de bestuursrechter. KHN overwoog daarom verder te procederen, maar doet dit niet na een ’goed gesprek’ met de RVO.

Bezwaar

„De rechter gaf aan dat aan dat horecaondernemers individueel bezwaar moeten maken bij de bestuursrechter,” aldus KHN-directeur Dirk Beljaarts. „KHN besloot daarop haar leden per direct op te roepen bij de RVO een bezwaarschrift in te dienen. Daar schrokken ze enorm van, want het aantekenen van 19.000 individuele bezwaarschriften zou als mogelijke consequentie hebben dat het apparaat van de RVO zou vastlopen. Daarna besloot men te kijken naar de mogelijkheden om ondernemers toch zo snel mogelijk de verhoogde TVL-subsidie uit te betalen.”

Op de website meldt de uitvoerende dienst vandaag dat de vaststelling van het resterende deel van de tegemoetkoming gisteren al is gestart. „De komende dagen sturen we de vooraf ingevulde vaststellingsverzoeken naar alle ondernemers die TVL in het vierde kwartaal van 2020 toegekend hebben gekregen. We verwachten dat we voor donderdag 25 maart 90% van alle ondernemers een vaststellingsverzoek hebben gestuurd en dat 90% van de verzoeken binnen drie weken beslist en betaald wordt.”

Beloftes

Een woordvoerder van de RVO bevestigt dat er gesproken is tussen de twee partijen, maar ontkent dat er nieuwe beloftes zijn gedaan. „De uitbetalingen doen we niet na druk van de horeca. De RVO doet wat het altijd al doet: zo snel mogelijk proberen steun uit te betalen. De horeca schrok van het bericht dat steun binnen maximaal zestien weken op de rekening zou komen, maar wij houden altijd een veilige marge aan. In die zin is er niks veranderd.”

KHN concludeert dat het doel bereikt is, namelijk dat ondernemers op korte termijn de uitbetaling van de extra subsidie krijgen. „Mocht de RVO zich niet aan deze tijdlijn houden, dan ziet KHN zich alsnog genoodzaakt in hoger beroep te gaan en alle 19.000 leden op te roepen een individueel bezwaarschrift in te dienen. KHN is de medewerkers van de uitvoeringsinstanties en dus ook de RVO dankbaar voor het harde werk en we waarderen hun inspanningen. We gaan er van uit dat onze leden zo snel mogelijk het geld tegemoet kunnen zien.”