Financieel

Ruim 4300 Oekraïense vluchtelingen aan het werk in Nederland

Ruim 4300 vluchtelingen uit Oekraïne zijn nu aan het werk in Nederland, meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van gegevens van werkgevers. De vluchtelingen werken vooral via uitzendbureaus en in de land- en tuinbouw. De meeste vluchtelingen werken in de regio’s Amsterdam en Den Haag.