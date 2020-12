Blijdschap over steunpakket, ’maar nog altijd niet genoeg’

Het kabinet heeft bekend gemaakt €3,7 miljard extra uit te rekken voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70% van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is van tafel.

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen de aanpassing ’een stevige verbetering’ voor ondernemers in zwaar getroffen sectoren, maar ’niet genoeg’ voor elke ondernemer. „Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca hebben ook na de persconferentie van gisteravond nog altijd geen zicht op opening van hun zaak”, aldus de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke verklaring. „Als je geen omzet hebt omdat je van de overheid dicht moet, en toch een flink deel van je loonkosten en vaste lasten zelf moet betalen, dan houdt het een keer op. Veel ondernemers zijn inmiddels volledig door hun reserves heen.”

ONL zegt het gebaar van de uitbreiding ’te waarderen’, maar teleurstelling overheerst bij de ondernemersorganisatie. „Ondernemers krijgen niet het perspectief waar ze op hoopten”, zegt voorman Hans Biesheuvel. „Het allerbelangrijkste is dat ze perspectief krijgen wanneer ze open kunnen en daarmee zicht krijgen op de toekomst.”

ONL vreest dat de uitbreiding met name voor starters en ondernemers in de horeca en evenementenbranche onvoldoende is.

Vakbonden zijn beter te spreken over de uitbreiding. FNV zegt ’tevreden’ te zijn met de voortzetting van steun, CNV noemt het ’een mooi kerstcadeau’ voor werkend Nederland en VCP noemt het ’terecht’ dat het kabinet kiest voor ’stabiliteit en rust’.

FNV-voorzitter Han Busker: „De afgelopen periode hebben we in het overleg met het kabinet er steeds op aangedrongen om de steunpakketten in stand te houden en niet af te bouwen. Alleen op die manier kunnen banen behouden blijven.”

Ook vindt Busker dat met de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten een goede start wordt gemaakt om mensen met een flexcontract te ondersteunen.

CNV-voorzitter Piet Fortuin is ervan overtuigd dat met de extra steun tienduizenden mensen hun baan kunnen behouden. „Het vaccin is in zicht. We zijn er bijna. Het kabinet neemt nu de juiste beslissing door met dit nieuwe pakket werkenden naar de eindstreep te dragen.”

Vakcentrale VCP stelt dat het kabinet er goed aan doet de steun voor nu niet af te bouwen, in de hoop ook dat de economie zich in de loop van volgend jaar herstelt. „Voor een versobering van het steunpakket is het nu nog te vroeg”, zegt voorzitter Nic van Holstein.

