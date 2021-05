Financieel

Inflatiedomper doet AEX amper pijn

De AEX hield zich woensdag na twee zwakke beursdagen redelijk staande, hoewel cijfers uit de VS de zorgen over de inflatie verder aanwakkerden. Tegenover stevige verliezen van sommige technologieaandelen stonden mooie winsten van Ahold, Aegon en Shell. In de Midkap had ABN Amro het zwaar.