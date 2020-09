ACM tikt bol.com op de vingers vanwege onduidelijkheid

Dat maakt de ACM maandag bekend. Op bol.com worden eigen producten verkocht, maar kunnen ook andere aanbieders hun waren slijten. Dat werd echter onvoldoende duidelijk aangegeven. De ACM gaat daar ook bij andere platformen beter op letten.

Eerder drong brancheorganisatie Thuiswinkel.org hier al op aan bij de webreus.

Kastje, muur

„Het is belangrijk voor consumenten om te weten wie zij kunnen aanspreken bij problemen. Bol.com is daar nu duidelijk over op de website, zodat voorkomen wordt dat klanten van het kastje nar de muur worden gestuurd”, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM.

Consumenten die iets kopen op zo’n verkoopplatform moeten weten wat hun rechten zijn en wie zij precies daarop kunnen aanspreken. Zij moeten ook weten met wie zij een overeenkomst sluiten: met het platform of met een andere verkoper?

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast moeten platformen hun website zo inrichten dat andere verkopers aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals informatie geven over hun identiteit en vestigingsadres.

Bekijk ook: Webshoptrucs waar we opgejaagd van worden

Ook moeten de platformen betere afspraken maken met verkopers over de voorwaarden, om zo consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. Zo zouden zij alleen verkopers kunnen toelaten die zich houden aan de consumentenregels, en hen hier ook op kunnen aanspreken als zij dit niet doen.

Bo..com laat in een reactie weten klanten altijd al te hebben geïnformeerd als ze een artikel kochten bij een externe verkooppartner. Omdat dit niet voor alle klanten duidelijk genoeg was, is informatie over de verkooppartner ’directer zichtbaar gemaakt bij de koopknop – de plek waar je op ‘bestellen’ klikt’.