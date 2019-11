Dit is waarom het zorgpersoneel staakt

Zo’n 119 locaties in ons land zullen 24 uur lang hun deuren sluiten voor niet-spoedeisende zaken. Tijdens deze zondagsdiensten is de spoedzorg wel gegarandeerd. Het is de eerste keer dat er sprake is van een landelijke staking in ziekenhuizen.

De cao-onderhandelingen voor de 200.000 werknemers in de ziekenhuizen zitten muurvast. Sinds juli hebben al 25 ziekenhuizen 24 uur lang zondagsdiensten gedraaid. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria sluiten dan de hele dag hun deuren voor niet-spoedeisende zaken.

Structurele loonsverhoging

De vakbonden eisen een structurele loonsverhoging en een extra toeslag als medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Verder willen de bonden afspraken maken over de instroom en behoud van werknemers.

De Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft onlangs nog geprobeerd de cao-onderhandelingen vlot te trekken met een nieuw voorstel. De werkgevers zijn bereid de lonen voor alle medewerkers de komende 34 maanden met in totaal 8% te verhogen.

Bovendien stelt de NVZ voor per 1 januari 2020 de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Verder kunnen de ziekenhuismedewerkers een eenmalig bedrag van €1000 krijgen.

Hoewel de stakingsacties zich voornamelijk binnen de ziekenhuizen afspelen, trekt een delegatie van de lokale actiecomités naar het Jaarbeursplein in Utrecht. Zij overhandigen daar een petitie aan NVZ-voorzitter Ad Melkert.

Minister Bruins (Volksgezondheid) zit vandaag en morgen aan tafel met werkgevers en vakbonden in de hoop dat de partijen nader tot elkaar komen.