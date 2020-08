Productie Japanse industrie fors toegenomen

Het is de grootste groei sinds het begin van de metingen in 1978. Economen rekenden in doorsnee op een groei met 5 procent. De industrie in Japan, die voor een groot deel afhankelijk is van export, werd de afgelopen maanden hard geraakt door de mondiale crisis als gevolg van de coronapandemie. Ten opzichte van een jaar eerder was nog steeds sprake van een stevige krimp, met meer dan 16 procent.

De winkelverkopen in Japan zakten in juli met 3,3 procent ten opzichte van een maand eerder, sterker dan kenners in doorsnee hadden voorspeld. Ten opzichte van vorig jaar gingen de winkelverkopen met 4,2 procent omlaag.