AEX raakt onder druk van Prosus winst snel weer kwijt

De AEX-index noteert rond kwart voor tien fractioneel hoger bij een stand van 723,9 punten. De Midkap gaat 0,1% vooruit naar 1044,1 punten.

Elders in Europa is er ook weinig beweging. De Duitse DAX daalt 0,2% en Parijs bleef vrijwel vlak. Londen dikt 0,2% aan.

De Japanse beurs zat vanochtend stevig in de lift en eindigde 3,1% in de plus en werkte daarmee het zware koersverlies van een dag eerder weer weg.

In de AEX trekt RD Shell een sprint omhoog geholpen door de aantrekkende olieprijzen. De koers van het olieconcern gaat 2% vooruit. Vastgoedfonds Unibail pakt de koppositie met een winst van 2,9% gesteund door het optimisme over de economische opleving onder meer in ons land.

Aan de andere kant zakt Prosus (-3,6%) hard weg in reactie op de verzwakking bij de Chinese techreus Tencent waar de techinvesteerder een groot belamg in heeft. Just Eat Takeaway komt ook onder druk en kijkt aan tegen een verlies van 2,2%.

Midkapper GrandVision duikt maar liefst 7,3% omlaag naar €25,30, ruim onder het bod van €28 per aandeel dat EssilorLuxottica eerder al heeft uitgebracht. De eigenaar van brillenmerk Ray-Ban won een arbitragezaak over vermeende misstanden door de Nederlandse brillenketen. Daardoor mag EssilorLuxottica van de overname afzien, bepaalde het arbitragetribunaal. Investeerder Hal dat zijn belang van ruim 75% in Grandvision zou overdoen, raakt 4,6% kwijt. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat het om een verassende wending gaat. Hij wijst er op dat Hal er ook nog voor kan kiezen om de deal af te blazen doordat de winstvooruitzichten voor GrandVision flink zijn verbeterd.

Vopak koerst 1,5% hoger. Het tankopslagbedrijfheeft een contract gekregen van Huizhou QuanMei Petrochemical Terminal voor een nieuwe terminal voor vloeibare producten in China.

Air France-KLM wint 1,1%. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie sprak tijdens een congres in Parijs de verwachting uit deze zomer een nieuwe deal met Nederland te kunnen sluiten over coronasteun.

Crystal Peak Acquisition liet weten dinsdag een notering te krijgen op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf van de Britse ondernemer Michael Tobin stelde 150 miljoen dollar te hebben opgehaald bij beleggers.

