AEX sluit boven 728 punten ondanks inflatiezorgen

door Theo Besteman

De AEX-index noteert na sluiting 0,7% hoger bij 728,59 punten. De Midkap raakt toch nog 0,1% kwijt op 1043,26 punten, na eerder groter verlies te hebben geleden.

De Duitse DAX wint 0,2% in Parijs sluit de CAC 40 0,1% hoger, in Londen dikt de FTSE 0,4% aan.

De Japanse Nikkei zat stevig in de lift en eindigde 3,1% in de plus.

Technologieaandelen werden gewogen nadat Brussel en mededingingsonderzoek is gestart naar de praktijken van Google. Dat zou zijn marktmacht hebben misbruikt bij de verkoop van advertenties. Tegelijkertijd meldde de Duitse bondskanselier dat steun voor extra Europese chipproductie noodzakelijk zal worden.

Biotechfondsen reageerden op het nieuws dat Europa nog eens 150 miljoen anticoronavaccins heeft aangeschaft van producent Moderna.

Vandaag zijn alle ogen verder gericht op de speech van Fed-president Jerome Powell bij het Amerikaanse Congres. Hij legt verantwoording af voor het beleid tijdens de pandemie. Vorige week zorgde hij voor enige bezorgdheid bij beleggers door te hinten op toekomstige rentestappen.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, verwacht niet dat de woorden van Powell veel impact zullen hebben op de aandelenmarkten. „Zijn standpunten over de inflatie en het monetaire beleid zijn bekend.”

Na de turbulentie van afgelopen vrijdag kijken beleggers volgens Schutte vooral naar de Amerikaanse arbeidsmarkt en de inflatiecijfers.

Schok gedempt

„Afgelopen dagen beleefden beleggers toch wel een kleine schok na de mededeling van de Fed dat ze eerder renteverhogingen moeten slikken. Dat vereist enig puzzelwerk voor grote beleggers wat dat per belegging kan betekenen, vandaar wat verwarring in de markt. Maar inmiddels is wel duidelijk dat op korte termijn een grote rentestijging niet hoeft te worden verwacht”, zegt marktenstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan AM.

„De Europese beurzen gaan naar hun beste kwartaal tot nu toe. Ook opkomende markten zullen het goed doen”, aldus Juvyns. „De extra inflatie die daarmee gepaard gaat is vooral tijdelijk. Na een matig eerste halfjaar, gaat het nu om de betere economische ontwikkelingen. Die groei is voor dit najaar erkend stevig. De economie opent, bedrijven maken een inhaalbeweging.”

De daling van grondstoffenprijzen, na exorbitante stijgingen afgelopen maanden, wijt Juvyns ook aan die heropening. „In de lockdowns konden we vooral goederen bestellen, dat liet prijzen voor productie stijgen. Maar nu kunnen we meer gebruik gaan gebruiken van diensten. We zitten minder op Amazon te kijken, en pakken eerder een pintje op het terras.”

In New York handelen beurzen met lichte winsten, technologieaandelen boeken hier de meeste winsten. De rentevergoeding voor een10-jarige staatsobligatie daalde hier tot 1,484%. Diezelfde vergoeding voor de Duise bund-variant liep juist op tot -0,160%.

De euro sterkt 0,1% aan tot $1,1932. Bitcoin kwam voor het eerst sinds januari onder de $30.000.

Unibail leidt

In de AEX sluit RD Shell de handelsdag met 2% bovenaan, geholpen door de aantrekkende olieprijzen. Brentolie tikte recent bijna $75 per vat aan en sluit vandaag 0,2% lager bij $74.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verstevigt e koppositie met een winst van 2%. Betalingenverwerker Adyen wint 1,7%, de chemicaliëndistributeur IMCD plust 1,8% bij de slotbel.

Aan de andere kant zakt Prosus (-3,2%) flink weg in reactie op de verzwakking bij de Chinese techreus Tencent waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Just Eat Takeaway komt ook onder druk en kijkt aan tegen een verlies van 1,7%.

Verzekeraars Aegon en ASR dalen respectievelijk 1,9% en 0,6%. Technologieaandelen ASML (+1,2%) en ASMI (+1,1%) herstelden zich.

Grandvision onderuit

Midkapper GrandVision is 7,7% lager gesloten en komt ruim onder het bod van €28 per aandeel dat EssilorLuxottica eerder al heeft uitgebracht. De eigenaar van brillenmerk Ray-Ban won een arbitragezaak over vermeende misstanden door de Nederlandse brillenketen. Daardoor mag EssilorLuxottica van de overname afzien, bepaalde het Zwitserse arbitragetribunaal. Investeerder Hal dat zijn belang van ruim 75% in Grandvision zou overdoen, raakt 4,6% kwijt.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat het om een verrassende wending gaat. Hij wijst er op dat Hal er ook nog voor kan kiezen om de deal af te blazen doordat de winstvooruitzichten voor GrandVision flink zijn verbeterd. Volgens Schutte is het spannend om te zien of beide partijen er nog gaan uitkomen in de voortslepende overnamesoap.

Alfen, de producent van laadpalen, deed het met 4,1% koerswinst goed bovenaan.

Vopak pakt 0,8%. Het tankopslagbedrijf heeft een contract gekregen van Huizhou QuanMei Petrochemical Terminal voor een nieuwe terminal voor vloeibare producten in China.

Air France-KLM daalt 0,8%. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie sprak tijdens een congres in Parijs de verwachting uit deze zomer een nieuwe deal met Nederland te kunnen sluiten over coronasteun.

Ajax daalt 4% bij de smallcaps. De Amsterdammers doen een bod op Feyenoorder Steven Berghuis.

Spac-festijn

Crystal Peak Acquisition liet weten dinsdag een notering te krijgen op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf van de Britse ondernemer Michael Tobin stelt $150 miljoen te hebben opgehaald bij beleggers.

Ook de notering van ’s werelds grootste platenlabel aan de Amsterdamse aandelenbeurs nadert. Aandeelhouders van het Franse mediaconcern Vivendi (+0,3%) hebben ingestemd met een afsplitsing en beursgang voor Universal Music Group (UMG). Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga is naar schatting tientallen miljarden euro’s waard.

In het plan dat door net geen 100% van de aandeelhouders is goedgekeurd, wil Vivendi 60% van alle aandelen in UMG verdelen onder zijn eigen aandeelhouders. Dat belang zou bijna €20 miljard waard zijn. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen aan de Amsterdamse beurs.

De Nederlandse financieel toezichthouders moeten ook nog toestemming geven voor de beursgang, die voor september staat gepland.

Ook kondigt Climate Transition Capital (CTC) aan via de Amsterdamse beurs geld op te willen halen om via gerichte investering de energietransitie versneld naar nul te brengen. Een van grote namen achter CTC is Shaun Kingsbury, voormalig ceo van de UK Green Investment Bank en betrokken bij het fonds Renewable Power Capital.

