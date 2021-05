’Nog €43 miljoen aan uitstaande vouchers D-reizen’

D-reizen heeft de coronacrisis niet overleefd. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De naam D-Reizen is weer terug in de failliete boedel van de reisorganisatie. De directeuren hadden die naam in een bedrijfje geplaatst dat buiten de failliete groep viel, zo onthulde De Telegraaf vlak na het bankroet. Na vragen van curatoren over de rechtsgeldigheid van die actie, is dat weer teruggedraaid.