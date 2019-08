'Alibaba in oktober naar beurs Hongkong'

Naar verluidt had Alibaba plannen om in augustus de stap naar de aandelenmarkt in Hongkong te doen. Maar door de protesten in de stad zouden beleggers nu wat voorzichtig zijn geworden en kiest Alibaba volgens de bronnen daarom voor een later tijdstip. Alibaba zou met de gang naar de beurs in Hongkong ongeveer 20 miljard dollar willen ophalen, wat de grootste aandelenverkoop daar sinds 2010 zou worden. Een aanvraag voor een notering in Hongkong werd eerder dit jaar ingediend.

Bij het beursdebuut van Alibaba in New York in 2014 haalde het bedrijf een recordbedrag van 25 miljard dollar op.