Hogere gasprijs gunstig voor Gazprom

De gasprijzen stegen in zowel de thuis- als in de exportmarkt. De winst bedroeg ruim 878 miljard roebel, bijna 12 miljard euro. Dat was 663 miljard roebel een jaar eerder.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik