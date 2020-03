Saoedi-Arabië gooit olie op het vuur in conflict met Rusland

Het is de jongste stap van Saoedi-Arabië in het conflict met Rusland over de olieprijzen. De Russen reageerden meteen met de aankondiging ook meer olie te gaan produceren. De Russische minister van Energie Alexander Novak zei wel dat hij openstaat voor onderhandelingen. „We kunnen tot nieuwe overeenkomsten komen”, zei hij.

Met de aangekondigde verhoging komt de Saudische productie in april op 12,3 miljoen vaten per dag te liggen. De Russische energieminister Novak maakte op zijn beurt bekend dat Rusland de productie snel met een half miljoen vaten per dag uitbreidt. Rusland produceerde rond de 11,3 miljoen vaten per dag in februari.

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de vraag naar olie gedaald en daarmee ook de olieprijs. Saoedi-Arabië wil daarom dat olieproducerende landen hun productie verlagen om een verdere prijsdaling te voorkomen. Omdat Rusland dat weigerde, besloten de Saoedi’s maandag om de vraagprijs te verlagen en de productie te verhogen om Rusland met nog lagere olieprijzen onder druk te zetten.

De prijs van een vat ruwe olie daalde maandag na de Saudische bekendmaking met meer dan 20 procent, de grootste daling in bijna dertig jaar. De prijzen krabbelden dinsdagmiddag weer iets op.