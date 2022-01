Dit valse eurobiljet wordt het vaakst onderschept

Dat maakt De Nederlandsche Bank (DNB) bekend. Het zijn ongeveer evenveel valse biljetten als vorig jaar. Wereldwijd werden vorig jaar 347.000 valse eurobiljetten gevonden: een kwart minder dan in 2020.

Zowel wereldwijd als in Nederland is sprake van een daling van het aantal valse biljetten, blijkt uit een overzicht sinds 2016. Door corona wordt ook minder contant geld gebruikt.

Bekijk ook: Betalen met contant geld raakt uit de gratie door corona

Vijftigjes

Er zijn maar liefst 28 miljard echte eurobiljetten in omloop. De kans dat je een vervalste in handen krijgt, is dan ook klein. Het meest nagemaakte biljet is het vijftigje. In 2021 kwamen er juist iets meer valse twintigjes in omloop. Dat geldt ook voor valse biljetten van €200. Die zijn wel erg slecht, tekent DNB daarbij aan. Ze hebben vrijwel geen echtheidskenmerken.

Wil je weten ogf jouw biljet echt is? Let dan op het watermerk en het hologram. Voor winkeliers heeft de Europese Centrale Bank ook detectieapparaten beschikbaar gesteld.