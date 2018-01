Microsoft: zes weken papaverlof

Tot nu toe bood Microsoft niet meer dan de wettelijk verplichte twee dagen vaderschapsverlof. Ook het zwangerschapsverlof bij het bedrijf gaat op de schop: vrouwen mogen rond de datum waarop ze uitgerekend zijn voortaan twintig weken vrijaf nemen, in plaats van de gebruikelijke zestien. Het adoptieverlof gaat van vier naar zes weken. Daarbij krijgen medewerkers ook nog eens een zorgverlof van vier weken, te gebruiken als bijvoorbeeld een familielid ernstig ziek wordt.

De maatregel komt voort uit het idee dat het welzijn van medewerkers voorop moet staan, stelt Rawan Shalhoub, hr-directeur bij Microsoft Nederland, in een verklaring. „We zijn er trots op dat we nu de ruimte kunnen bieden voor een gezonde werk-privébalans.”

Microsoft is zeker niet het eerste bedrijf dat kersverse ouders langer thuis laat zijn. ING geeft nieuwe vaders in de nieuwe cao een maand verlof. In het regeerakkoord van Rutte III staan plannen om een vaderschapsverlof van vijf weken voor iedereen verplicht te maken.