Webwinkel Kijkshop ligt plat: ’Onstuimige groei werd te veel’

Uit de winkelstraten is Kijkshop al even verdwenen. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Webwinkel Kijkshop.nl is uit de lucht. Vanwege de ’onstuimige groei’ vorig jaar is het bedrijf naar eigen zeggen niet in staat om de bedrijfsactiviteiten te continueren. Volgens het ANP kampt het bedrijf met financiële problemen en zijn er veel klachten over de leveringen.