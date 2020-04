MKB Nedsense ook niet immuun voor de coronacrisis

Afgelopen jaar werd afgesloten met een positief resultaat van 300.000 euro, tegen 1,1 miljoen euro in 2018. Ook het operationeel resultaat ging sterk omlaag. Wel was sprake van een positieve waardeverandering bij de investeringen in GNS Brinkman en Axess, lage kosten van de holding en de lagere financieringslasten. Over 2019 wordt geen dividend uitgekeerd.

Het eigen vermogen van MKB Nedsense steeg daarnaast fors, tot 6,8 miljoen euro. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de conversie van de lening van Value8 in aandelen MKB Nedsense. Door de verkoop van AquaServa Biobeheer was in 2018 al sprake van een verdrievoudiging van het eigen vermogen.

MKB Nedsense is inmiddels een vrijwel schuldenvrije investeringsmaatschappij met een forse kaspositie. De sterke balans en de netto kaspositie bieden de mogelijkheid om kansen te benutten en nieuwe investeringen te plegen, aldus het bedrijf.