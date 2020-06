Koolmees druipt geïrriteerd af na pensioen-rampweek

Koolmees was vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad blijven wachten op witte, of zwarte, rook van de FNV. Het Ledenparlement van de vakbond zou via de digitale route stemmen over de pensioendeal. Maar na een chaotische dag kwam het niet tot een stemming, omdat te weinig leden waren ingelogd bij het begin van de vergadering. Een groep ontevreden FNV-leden saboteerde de stemming, dus kon er volgens voorman Han Busker ’geen rechtsgeldig besluit’ genomen worden.

Onheilstijding

Volgens Busker was Koolmees ’not amused’, toen hij de uitkomst meldde. De minister hield het erop dat zijn eerste reactie ’niet uitzendbaar’ was. Maar dat hij baalde van de onheilstijding was duidelijk. „Ik ben teleurgesteld en ook wel geïrriteerd”, zei Koolmees. „Het is best frustrerend dat het nu gaat over procedures.”

Voor Koolmees was de pensioen-sof het slot van een rampweek. Hij kreeg veel kritiek te verduren over het gebrek aan details rondom de vorige week gesloten pensioendeal, die hij zelf ook met zichtbare tegenzin toelichtte aan de pers. En begin deze week moest hij ook nog een aantal wetsvoorstellen intrekken om schijnzelfstandigheid van zzp’ers aan te pakken.

Zzp-aanpak

De pensioenvernieuwing en de zzp-aanpak waren belangrijke klussen voor Koolmees uit het regeerakkoord. Maar op beide vlakken moest hij deze week een flinke veer laten. Van zijn zzp-plannen is nog maar een klein gedeelte over, dat ook nog eens flinke kritiek kreeg van de Kamer deze week. En het uitstel van FNV betekent dat het pensioendossier zich nog weer verder voortsleept.

Een jaar geleden lukte het Koolmees juist nog om, na jaren vol mislukte onderhandelingen over een nieuwe oudedagsvoorziening, een pensioenakkoord te sluiten met de werkgevers en vakbonden. Maar de concrete afspraken daarin gingen vooral over het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd en de mogelijkheden om mensen eerder te laten stoppen met werken.

Bekijk ook: Chaos bij cruciale stemming FNV over pensioen

Details onduidelijk

De uitwerking van het nieuwe pensioencontract werd het afgelopen jaar verder uitonderhandeld. Vorige week kwamen kabinet en polder eindelijk tot een akkoord daarover. Maar hoe dat er precies uit zag, bleef onduidelijk. Details over de uitwerking kwamen maar mondjesmaat naar buiten.

Dat gebrek aan informatie – in combinatie met frustratie over de interne gang van zaken bij de vakbond – zorgde ervoor dat een groep rebellerende vakbondsleden, verzameld in een Van der Valk in Breukelen, de stemming saboteerde. De wifi zou niet werken, klonk het eerst. Busker kwam vervolgens persoonlijk poolshoogte nemen, maar kreeg de delegatie in Breukelen niet aan zijn zijde. Op 4 juli gaat de FNV opnieuw stemmen over de pensioendeal.

’Risico op vertraging’

Koolmees moest de FNV-strubbelingen vanuit Den Haag volgen. Hij had erop gerekend een ’ja of nee’ te horen van de vakbond vrijdag. In het geval van een ’ja’ had hij de gedetailleerde plannen naar de Tweede Kamer, en daar komende week over kunnen debatteren. Maar door het uitstel komt die planning in het geding. „Het risico op vertraging is nu aanwezig”, zei Koolmees. Dat geldt ook voor de afspraken die al zijn gemaakt over de AOW-leeftijd en eerder stoppen met werken. De Kamer gaat namelijk volgens de huidige planning vanaf 3 juli met reces. Een mogelijke meevaller voor de minister: onder Kamerleden klinkt wel bereidheid om, ondanks het reces, toch nog bij elkaar te komen in de week na de nieuwe FNV-stemming.

Luister ook naar de podcast Kwestie van Centen van Martin Visser met Herman Stam: Waarom zo veel verzet tegen het pensioenplan?