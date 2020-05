Loonoffers liggen op tafel, maar wat doet dat met je?

Werkgevers moeten een goed verhaal geven als ze offers vragen. Ⓒ Foto Westend61 GmbH

Amsterdam - In de film Deux jours une nuit kan Oscarwinnares Marion Cotillard haar baan redden als zij genoeg collega’s overhaalt om hun bonus in te leveren. Een scenario dat ineens realistisch is, nu door de coronacrisis menig bedrijf de omzet ziet verdampen. Maar in hoeverre zijn we bereid salaris in te leveren om banen te redden, en kan dat eigenlijk worden afgedwongen?