Albert Heijn stopt begin volgend jaar al met verkoop van sigaretten in winkels

„Albert Heijn zet deze stap voorwaarts omdat we een bijdrage willen leveren aan een gezonde samenleving”, aldus een woordvoerster.

De maatregel geldt in de 822 eigen winkels, de 278 franchisevestigingen mogen zelf bepalen of ze er per 1 januari mee stoppen of dat ze doorgaan tot het wettelijke verbod er is.

Online

Sinds 1 juli verkoopt Albert Heijn online al geen sigaretten meer. Dat geldt ook voor Jumbo. Die keten gaat vooralsnog tot 1 juli 2024 door met de verkoop van sigaretten in de supermarkten, meldt een woordvoerder. Jumbo doet in vier winkels wel een proef met een nieuw concept zonder sigaretten.

Lidl stopte in 2021 als eerste supermarktketen in Nederland al helemaal met de verkoop van tabak.