’Mogelijk weer uitwijken naar andere luchthavens’ Reissector verwacht deze zomer weer problemen op Schiphol

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Gaat de reiszomer toch weer met kopzorgen van start? Schiphol gaat een zomer tegemoet waarin op papier niet wordt gesneden in het aantal vertrekkende passagiers. Maar in de sector ziet men nog grote problemen op personeelsgebied. Bovendien moet aan de pieken in de ochtend worden gerommeld, juist wanneer de vakantievluchten vertrekken.