Bouw waterstoffabriek Shell druppel op gloeiende plaat? Vijf vragen

Wetenschap

Al tijdens staalproductie CO2 afvangen en waterstof maken

Twee vliegen in een klap. Tegelijkertijd CO2 afvangen en waterstof produceren. Wetenschapsinstituut TNO heeft een technologie ontwikkeld die deze dubbelslag in de strijd tegen het broeikaseffect zeer rendabel maakt voor de industrie: de koolstofdioxide gaat de grond in en de restgassen worden omgeze...