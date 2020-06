China blokkeert import Nederlands varkensvlees

De Chinese importstop volgt op de uitbraak van het coronavirus onder de medewerkers van vier Nederlandse slachthuizen en geldt sinds zondag, zo meldt persbureau Reuters.

Er is geen officiële reden gegeven voor de blokkade.

Chinezen voorzichtiger met Nederlands varkensvlees na uitbraak virus in slachthuizen. Ⓒ FOTO EPA

De Nederlandse overheid bevestigt de importblokkade. Jaarlijks exporteert Nederland 299.000 ton varkensvlees naar China, met een totale waarde van €335 miljoen.

Meer controle

China onderzoekt de bron van de tweede golf van coronavirusinfecties, en dan volgt het vanzelfsprekend het nieuws van besmettingen in Nederlandse slachthuizen, aldus de woordvoerster tegen Reuters.

„Maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor de mogelijke verspreiding van het virus via voedsel en verpakkingsmateriaal.”

Den Haag zegt direct te hebben aangeboden om met de Chinese overheid samen te werken, nadat er vanuit voedselautoriteiten om extra controles van de slachthuizen werd gevraagd.

In andere Europese landen is toezicht met videoverbindingen toegevoegd in slachthuizen, iets waar Nederland aan wil meewerken, aldus de woordvoerster tegen Reuters.

De vier slachthuizen waar werknemers besmet zijn geraakt leverden tot nu toe de bulk van het vlees voor de Nederlandse export naar China.