Financiën reageert op onrust beurzen: Nederlandse banken ’weerbaar’ om schokken op te vangen

Directe aanleiding voor die onrust is de situatie bij Credit Suisse, waar klanten op grote schaal geld van hun rekeningen halen. Ook zijn er zorgen over de Amerikaanse financiële sector, waar de afgelopen week enkele kleinere banken in moeilijkheden kwamen.

Het ministerie zegt de zorgen over Credit Suisse te begrijpen. „Dit is een internationale, systeemrelevante bank”, aldus een woordvoerder. Maar die wijst er ook op dat bij de Zwitserse bank „specifieke problemen” spelen waar Nederlandse banken niet mee te maken hebben.

Bedrijfsmodel

Ook de situatie bij de omgevallen Amerikaanse banken is volgens Financiën „wezenlijk anders dan bij Nederlandse en andere Europese banken.” Zij waren door hun afwijkende bedrijfsmodel en risicobeheer „extreem gevoelig” voor stijgende rentes en hoefden bovendien aan minder strenge eisen te voldoen, aldus de zegsman.

Het ministerie zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden, samen met De Nederlandsche Bank (DNB). Het heeft er vertrouwen in „dat andere betrokken toezichthouders dat ook doen.”