Zware tijden tentenbouwers

De Noord-Hollandse commissaris van de koning Arthur van Dijk kwam op bezoek bij Intertent in Beverwijk om de zwaar getroffen tentenbouwers een hart onder de riem te steken. „De verwachting is dat de moeilijke periode even voortduurt, omdat bijeenkomsten met grote groepen mensen niet mogelijk zijn. Ik heb waardering voor ondernemers en hun medewerkers die deze periode proberen te overbruggen en kijken waar kansen liggen”, bemoedigde Van Dijk.

Voor Intertent zou volgens algemeen directeur Wouter Zick juist deze tijd voor topdrukte moeten zorgen. „Denk aan de Grand Prix van Zandvoort, Sail Amsterdam en Dance Valley. Het is allemaal afgelast. We hebben 125 projecten gecanceld. Gelukkig hebben wij veel accommodaties in kunnen zetten voor de bestrijding van corona zoals triagetenten en ’drive through’-testlocaties.”

Ook algemeen directeur Ron van der Jagt van de 50-jarige sportorganisatie Le Champion zag tientallen evenementen niet doorgaan zoals de Dam tot Damloop, de Plus Wandel4daagse Alkmaar en de 30 van Zandvoort. Jaarlijks doen meer dan 250.000 deelnemers eraan mee.