Ontslag monteur na meenemen velgen onterecht, €15.000 mee

Het ontslag van een monteur na het meenemen van velgen was toch onterecht. Ⓒ Westend61 GmbH

Amsterdam - Een monteur die in 2019 op staande voet werd ontslagen omdat hij vijf velgen mee naar huis nam die een klant wilde weggooien, zal erg blij zijn dat hij in hoger beroep is gegaan. De man hoeft zijn voormalig werkgever niet ruim €5000 te betalen, maar krijgt in plaats daarvan ruim €15.000 mee.