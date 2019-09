China houdt druk op Amerikaanse boeren

Het gaat om een importtarief van 25 procent dat vorig jaar werd ingesteld op Amerikaanse producten. Zestien productgroepen worden voor een jaar vrijgesteld, waaronder diervoeding, smeermiddelen en pesticiden. Later worden volgens de Chinese overheid nog andere productgroepen toegevoegd aan de uitzonderingslijst.

Agrarische producten uit de VS spelen een belangrijke rol in de handelsoorlog. De Amerikaanse president Donald Trump probeert de gevolgen van de gedaalde export van die producten tegen te gaan door China en andere landen te bewegen meer landbouwproducten te kopen. De landbouwsector in de VS kampt met sterk gedaalde prijzen. Trump kwam boeren ook al tegemoet met miljarden aan financiële voordelen.