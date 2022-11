’Musk maakt werk van betalen voor kijken naar video’s op Twitter’

Musk meent al langer dat Twitter te afhankelijk is van advertentie-inkomsten. Hij wil daarom ook de abonnementsdienst Twitter Blue omvormen, kondigde hij aan. Die gaat van 5 dollar naar 8 dollar per maand en betalende klanten krijgen een blauw vinkje, kondigde Musk aan via een reeks tweets. Nu is dat blauwe vinkje voorbehouden aan mensen en organisaties waarvan gecheckt is dat ze echt die persoon of organisatie zijn.

Het abonnement biedt volgens Musk voortaan ook de mogelijkheid om langere films en geluidsfragmenten te plaatsen, zoals bijvoorbeeld liedjes. Over de mogelijkheid om zich daarvoor te laten betalen, zegt Musk nog niets al geeft hij wel aan dat het betalen van makers „absoluut essentieel” is. „Makers moeten geld kunnen verdienen.” Abonnees krijgen verder half zo veel advertenties te zien.

Overnameproces

Musk kreeg Twitter vorige week in handen na een lang overnameproces waarin hij ook nog onder een al afgesproken deal uit probeerde te komen. Sindsdien heeft Musk de hele top van Twitter ontslagen en komt hij met allerlei ideeën voor het socialemediaplatform. Dat zou bijvoorbeeld een adviesraad moeten krijgen van mensen die zich over toegestane inhoud van tweets en het blokkeren van accounts moet buigen.

Die raad gaat uit mensen van allerlei groepen bestaan, kondigde Musk eerder al aan en dat herhaalde hij na gesprekken met politici. Bovendien komt niemand die nu van Twitter af is gegooid terug zonder dat deze nieuwe raad ernaar heeft gekeken. Bij veel mensen leeft de angst dat Musk voormalig president Donald Trump weer terug laat keren op Twitter. Die is vanwege het aanzetten tot de bestorming van het Capitool begin vorig jaar levenslang geschorst.